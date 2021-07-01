"الوطنية للإسكان" تتيح حجز المرحلة الثانية من مشروع "المشرقية" في الرياض

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توفر 449 وحدة ضمن 3701 وحدة سكنية متنوعة يحتضنها المشروع

أعلنت "الشركة الوطنية للإسكان" (NHC) اليوم إتاحة حجز المرحلة الثانية من مشروع المشرقية السكني للوحدات تحت الإنشاء الواقع شرق مدينة الرياض، وتوفر المرحلة الثانية 449 وحدة ضمن 3701 وحدة سكنية متنوعة يحتضنها المشروع، وذلك ضمن جهود برنامج "سكني" لتوفير الخيارات والحلول السكنية بما يلبّي تطلّعات الأسرة السعودية ويسهم في زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأوضحت الشركة أن المرحلة الثانية من مشروع "المشرقية" تشمل 4 تصاميم هندسية توفر 4 نماذج مختلفة للمستفيدين بمساحات تتراوح بين 350 -417 م2، ويمكن حجز الوحدات عبر موقع وتطبيق "سكني" أو زيارة مركز سكني الشامل بالرياض.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن المرحلة الثانية من مشروع "المشرقية" تأتي امتدادًا لجهود الشركة المستمرة لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، لافتاً النظر إلى أن مشروع "المشرقية" يأتي كأحد الخيارات المتطورة التي طرحتها الشركة مؤخرًا ضمن مشاريعها المتنوعة التي شهدت إقبالًا من المستفيدين.

وأوضح البطي أن المرحلة الأولى من مشروع المشرقية -التي تم إطلاقها سابقاً- وفرت 1200 وحدة سكنية، وسيضيف المشروع عند اكتمال بنائه 3701 وحدة سكنية متنوعة لمستفيدي برنامج "سكني"، مبيناً أن المشروع يقع على مساحة تتجاوز 3 ملايين م2، ويتم تنفيذه ضمن 6 تصاميم مختلفة بخيارات تنفيذية مرنة وبمساحات تتراوح بين 350 -460 م2، ويوفر المشروع جميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكان المشروع.

يذكر أن مشروع "المشرقية" يعد أحد المشاريع السكنية للوحدات تحت الإنشاء البالغ عددها 101 مشروع في مختلف مناطق المملكة توفر نحو 144 ألف وحدة، ويعكس "المشرقية" معايير جديدة للابتكار في قطاع البناء والتشييد وعرض الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج سكني، كما يتميز المشروع بحلولٍ هندسية فريدة، تتسم بمرونة عالية تمنح المستفيد إمكانية تعديل تصاميم الوحدات السكنية وفق اشتراطات محددة، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الإستراتيجي، بما يلبّي تطلّعات الأسر ويسهم في زيادة نسبة تملك المسكن الأول إلى 70% بحلول العام 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.