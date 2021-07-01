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ملك الأردن يتوجه إلى أمريكا في زيارة تستمر 3 أسابيع

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ملك الأردن يتوجه إلى أمريكا في زيارة تستمر 3 أسابيع ملك الأردن يتوجه إلى أمريكا في زيارة تستمر 3 أسابيع
يعقد محادثات مع "بايدن" منتصف يوليو

ملك الأردن يتوجه إلى أمريكا في زيارة تستمر 3 أسابيع

أعلن البلاط الملكي الأردني، أن الملك عبدالله الثاني غادر متوجهًا إلى الولايات المتحدة اليوم (الخميس) في زيارة تستغرق ثلاثة أسابيع، تشمل أول لقاء لزعيم عربي في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه منصبه.

وأوضح البلاط في بيان أن العاهل الأردني، الذي ترافقه زوجته الملكة رانيا سيحضر اجتماعًا للمستثمرين، ثم يقوم بزيارة خاصة قبل أن يتوجه إلى واشنطن لإجراء محادثات مع قادة الكونجرس والمسؤولين في الإدارة الأمريكية، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، ذكر مسؤول أن محادثات الملك مع "بايدن" ستكون في وقت ما بعد منتصف يوليو (تموز).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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