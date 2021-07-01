شراكة بين "دلسكو" و"دايناميك" لدعم شركات الطيران من خلال توفير المواهب المدربة

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أعلنت "دلسكو"الشركة المتخصصة للحلول المتاكملة بتزويد الموارد البشرية ومقرها الإمارات العربية المتحدة عن شراكتها مع "دايناميك للتدريب المتقدم" Dynamic Advanced Training، الاكاديمية الوحيدة المعتمدة والمستقلة في الشرق الأوسط لتدريب أطقم الطائرات من المضيفين والمضيفات (CCTO)، حيث توفر هذه الشراكة حلولا مناسبة لشركات الطيران من خلال تزويدها بطواقم المضيفين والمضيفات حسب حاجاتها والمدربين تدريبا عاليا من غير تحمل المرشحين أي تكلفة للتدريب، وتعد هذه المبادرة والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة دعماً لقطاع الطيران من خلال ايجاد حلول مرنة وسريعة ومجدية.

وقال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو: "تبلغ قيمة صناعة الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط حوالي 130 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، ومن خلال هذه الشراكة سوف نقوم باستثمار الجهد والمال لاختيار وتدريب أطقم الطائرات الملائمة, وبذلك نساهم بدور أكبر في تعزيز قطاع الطيران ودعمه من خلال تزويده بالموارد البشرية والمواهب المختصة".

وأضاف: "في إطار حملة التوظيف الإستراتيجية هذه، تستثمر "دلسكو" و"دايناميك" المال والخبرات لتطوير قدرات المرشحين المناسبين من خلال برنامج تدريبي معترف به ومطابق للمتطلبات والمعايير المحلية والدولية الخاصة بأطقم الطائرات التجارية والخاصة. وبمجرد تدريب هؤلاء المرشحين ستتوافر لهم فرص أفضل للعمل في صناعة الطيران، مع التوقعات بتضاعف الحركة الجوية تقريباً، من 4.5 مليار مسافر في عام 2019 إلى 8.5 مليار في عام 2039".

ومع استعداد دبي لاستضافة فعاليات عالمية المستوى هذا العام، من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات زيادة في أعداد المسافرين الدوليين من جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا التعاون الفريد كخطوة إستراتيجية للأمام لتوفير موظفين مدربين تدريباً جيداً لواحد من أقوى القطاعات في الدولة وهو قطاع الطيران.

من جانبه، قال مارك كامر، الشريك المؤسس ومدير العمليات في "دايناميك للتدريب المتقدم"": "سيستفيد المرشحون من فرصة التدريب الفريدة من خلال استعمال أدوات وأساليب التدريب التكنولوجية المتقدمة والأحدث عالميا أحدث التسهيلات التي نقدمها والتي تتضمن تدريباً شاملاً لسلامة الطيران وإجراءات الطوارئ (SEP)، والتدريب على المهارات الشخصية، فضلاً عن الخبرات الفريدة، وامكانية محاكاة مختلف السيناريوهات الواقعية باستخدام أحدث التقنيات من خلال أكثر أجهزة محاكاة الطائرات الشاملة تطورًا في العالم".

وأضاف: "التعلّم في أفضل مركز تدريب بالشرق الأوسط باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والمحاكاة الواقعية سيزيد من صقل مجموعة المهارات للموظفين المحتملين لشركات الطيران الرائدة. وتعد "دايناميك" أول منشأة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا تقدم خدمات تدريب متميزة عملية وتجارية فائقة الواقعية تحت سقف واحد. وهو ما ينعكس في كفاءة وثقة المرشحين بمجرد استعدادهم ليكونوا جزءاً فاعلا في قطاع الطيران".

تتوقع دبي أن تنمو حركة الركاب في محطاتها بنسبة 8٪ هذا العام لتصل إلى 28 مليون مسافر. وبحلول الربع الثالث من العام الجاري، من المتوقع استعادة 90٪ من 260 وجهة يمكن الوصول إليها من مطار دبي الدولي. وهو ما سيؤدي إلى زيادة عدد الرحلات الجوية وسيتطلب طاقم طيران مدرباً تدريباً عالياً لتحقيق ذلك.