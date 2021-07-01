وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد استعدادات امتحانات الدور الثاني

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تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الخميس، استعدادات المديرية لإجراء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الجاري 2020-2021.

وقام رضوان بزيارة المجمع الخدمي للامتحانات في مدينة العريش، حيث تفقد خلال الزيارة المطبعة السرية وصالة المتابعة وأعمال الكنترولات وقاعات تصحيح الامتحانات.

وأكد على أن المجمع على مساحة ٣ آلاف متر مسطح، ويضم دور ارضي به المطبعة السرية والمخازن وصالات المتابعة، و٣ أدوار علوية تضم قاعات لتصحيح الامتحانات المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، لافتا إلى أن تكلفة انشاء المجمع والتجهيزات الخاصة به والمرافق بلغت ١٥ مليون جنيه من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.