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الأمن الروسي يقتل "داعشياً" خلال إحباط مخطط لشن عمليات إرهابية

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الأمن الروسي يقتل "داعشياً" خلال إحباط مخطط لشن عمليات إرهابية الأمن الروسي يقتل "داعشياً" خلال إحباط مخطط لشن عمليات إرهابية
عثر على أسلحة نارية وذخيرة منها قنبلة يدوية

الأمن الروسي يقتل

أحبطت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم (الخميس) مخططًا لتنظيم "داعش" الإرهابي لشن هجمات إرهابية في العاصمة موسكو ومقاطعة أستراخان جنوب البلاد.

وأوضحت "الهيئة" في بيان نشره " اليوم" أن شخصين يحملان الجنسية الروسية، ينتميان للتنظيم كانا يخططان لشن هجومين متزامنين في أماكن شعبية من موسكو ومقاطعة أستراخان باستخدام أسلحة نارية وبيضاء.

وأضافت أن الجاني المتواجد في مقاطعة أستراخان لجأ إلى السلاح لمقاومة محاولة القبض عليه، وجرى تحييده بالنيران من قبل عناصر الأمن، فيما تم احتجاز المتهم الثاني في موسكو دون وقوع .

وبينت "الهيئة" أن عناصرها صادروا في مقري إقامة المتطرفين أسلحة نارية وذخيرة، منها قنبلة يدوية، ومواد متطرفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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