الأزهر يعلن عن حاجته لشغل بعض الوظائف القيادية بقطاع المعاهد

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أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لشغل بعض الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي (العالي) بقطاع المعاهد الأزهرية ، وَفْقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 م بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وبيانها كالتالي: م المسمى الوظيفي

1 - رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (بورسعيد)

2- رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (البحر الأحمر)

3- رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (أسوان)

4 - رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (جنوب سيناء)

شروط خاصة لشغل الوظيفة المعلن عنها بالمستوى الوظيفي "العالي": قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في الوظيفة القيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة .

شروط عامة لشغل الوظائف المعلن عنها بالمستوى الوظيفي "العالي": - - مؤهل عال أزهري يتواءم مع طبيعة العمل للوظائف وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

- أن يكون المتقدم مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقًا لبطاقة الوصف، مع مراعاة قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 م بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

- أن يكون لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- الحصول على تقارير كفاية لآخر عامين بمرتبة كفء على الأقل. - ألا يكون مُحالًا للمحكمة التأديبية أو الجنائية.

- ألا يكون موقعًا عليه جزاء تأديبي خلال فترة عمله بوظيفة مدير عام ولم يتم محوه.

شروط التقديــم: على راغبي التقدم لشغل هذه الوظائف الحصول على (نموذج طلب شغل الوظيفة) من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمشيخة الأزهر بحديقة الخالدين بالدراسة، أو من على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف (www.azhar.eg) كما يلى:

أولا: للمتقدمين من داخل الجهاز الإدارى للدولة : بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل، وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها. المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة. بيان مستقل عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها معتمد ومختوم من السلطة المختصة للمتقدم. مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم اليها . عدد (6) صور شخصية حديثة + صورتين من بطاقة الرقم القومي. صورة طبق الاصل معتمدة ومختومة من تقارير تقويم الأداء عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الأعلان. شهادة قانونية معتمدة ومختومة من الإدارة المركزية للشئون القانونية خلال فترة الإعلان موضحًا بها الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية من عدمه. - على أن تكون جميع المستندات المقدمة الى اللجنة مطبوعة من الحاسب الآلي ولن يلتفت إلى المستندات المكتوبة بخط اليد.

- على أن تقدم المستندات المقدمة مكونة من ملف مدون عليه "اسم المتقدم / جهة العمل / الوظيفة المراد التقدم عليها / رقم التليفون "على أن ترفق نسخة من كافة المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير على أسطوانة CD بصيغة pdf ولن يلتفت إلى أي مستندات يتم تصويرها عن طريق الهاتف المحمول. - تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم شخصيا باليد أو بموجب تفويض معتمد من جهة العمل موضح فيه رقم الإعلان والوظائف المتقدم لها بالإعلان موجه للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمشيخة الأزهر بحديقة الخالدين بالدراسة بالقاهرة بالدور الخامس، مع العلم أن بدأ التقديم سيكون من يوم السبت 3 يوليو 2021 ولمدة ثلاثين يومًا، ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد.

كما يمكن الاطلاع على بطاقة وصف الوظائف المشار إليها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية أو بلوحة الإعلانات بمشيخة الأزهر. وتتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المعايير الواردة بالمادة (56) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (81) لسنة 2016 م.