تطوير غرف خلع الملابس باستاد المحلة (صور)

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أعلن مسؤولو نادي غزل المحلة، تطويرهم غرف الملابس للفريق الأول والفريق الضيف بالنادي بالإضافة إلى غرف الحكام داخل إستاد المحلة.

وذلك في إطار خطة طرحها وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، منذ أسابيع، خلال مؤتمر صحفي عُقد على أرض النادي.

وأشار المسؤولين إلى استيفاء النادي اشتراطات الحماية المدنية للحفاظ على صلاحية إستاد غزل المحلة.

يذكر أن وزير قطاع الأعمال أوضح، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالمحلة، أنه يهتم بالنشاط الرياضي والاجتماعي، معلنًا تحويل شركة نادي غزل المحلة، ذات الـ٢٤٠ فدانًا لثلاثة كيانات، أولها نادي العاملين، والذي يصل أعدادهم لـ ١٥ ألفًا، في حين أن حوالي ألفي عامل فقط مشتركون بالنادي.

وأرجع الوزير الأسباب إلى أن النادي لم ينفق «مليما» لسنوات طويلة، قائلا: «بقالنا زمن وعندهم حق».

وكشف الوزير أنه يسعى للتطوير بالنادي عن طريق تأسيس ملاعب لجذب العاملين وأبنائهم، مثل صالات للرياضات القتالية المختلفة والجمباز وحدائق للأطفال دون مقابل مالي إضافي.

في المقابل، يعد الكيان الثاني هو تخصيص نادٍ رياضي اجتماعي خاص لخدمة المجتمع المحلاوي على نسق النوادي الكبرى بالقاهرة والإسكندرية، مثل الجزيرة وسبورتينج والمعادي وهليوبوليس على مساحة ٨٠ ألف متر، باشتراكات خاصة لخدمة المجتمع المحلاوي يكون منفذًا للأسر التي ترغب في مشاركة أطفالها بالرياضات والوصول للبطولات.

واستكمل موضحًا أن الهدف هو استمتاع الأعضاء بخدمات النادي والوصول إلى شريحة من الأسر والأطفال لممارسة الرياضة، كما يهدف إلى تحقيق نسبة اشتراكات تصل لـ١٠ آلاف خلال سنوات، وإلى ٥ آلاف عضوية في عامين، حيث إن العضويات ستوفر المال للإنفاق على النادي، فقال الوزير: «لن ننفق كوزارة أو شركة قابضة على النادي وسيكون هناك تمويل من بنك».

وأكد الوزير أنه حاول تخفيض ثمن الاشتراكات للعمال، لكن لم يقدر على تخفيضها، موضحًا أن قيمة الاشتراك ٤٨ جنيهًا سنويًا، لكن في المقابل سيحصل المشترك على خدمات تعادل ألف جنيه.

وفيما يخص الكيان الثالث والأخير، فهو شركة المحلة لكرة القدم.

وأوضح الوزير أنه منذ سبتمبر ٢٠٢٠، وبمناسبة صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز بعد غياب دام أربع سنوات ركزت الشركة على وضع أسس ليس لاستمرار الفريق لكن لتطوير البراعم حتى تضمن تصدير لاعبين للخارج، وذلك لمستقبل أفضل في أوروبا والخليج وخارج مصر.

وتابع قائلًا: «المنطقة التي خرّجت محمد النني (لاعب كرة القدم في نادي أرسنال الإنجليزي) ومحمد صلاح (لاعب كرة القدم في نادي ليفربول الإنجليزي)، تطلّع ١٠ من النني وصلاح، كانت المحلة وستظل مغناطيس للمواهب ونركز لاجتذاب مواهب أكثر في ظل التطوير».

وعاد يوضح أن أبناء الأعضاء يمكنهم دخول الفرق إذا كانوا موهوبين، بل سيحصلون على المال والرعاية لضمان براعم أفضل تصل أعدادهم لـ ٥٠-٦٠ لاعبًا سنويًا، كما رفض تأسيس أكاديمية لتضم أبناء العاملين غير الموهوبين مقابل ألفي جنيه مثلما يحدث في عدد من النوادي، وسيكتفي بضم الموهوبين فقط للفرق الرياضية بالنادي.