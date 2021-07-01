كارتيرون ينهي ملف الصفقات الجديد ويطلب التعاقد مع ثنائي الجيش والإسماعيلي

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أنهي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك اعداد الملف الخاص باللاعبين الذي يرغب ضمهم للفريق بداية من الموسم المقبل.

وسيعرض كارتيرون تصوره كاملاً علي اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، في الاجتماع المقبل من اجل وضع النقاط علي الحروف بشأن الصفقات التي يسعي الفريق لضمها بداية من الموسم المقبل.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في مواصلة سلسلة الانتصارات والابتعاد بالقمة انتظاراً لما ستسفر عنه المباريات المتبقية في جدول مسابقة الدوري.

وطلب كارتيرون من ادارة الزمالك ضم اربع صفقات بينهم الثنائي حسين السيد، الظهير الايسر للاسماعيلي، وعمرو جمال مهاجم الاهلي المعار لطلائع الجيش.