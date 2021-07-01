صعقها ماس كهربائي.. وفاة ربة منزل أثناء غسل الملابس في الخانكة

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لقيت ربة منزل مصرعها صعقها بالتيار الكهربائى أثناء قيامها بغسل الملابس بمنزلها بالخانكة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إشارة من مستشفى شبين القناطر العام بوصول «ن س أ» ربة منزل، جثة هامدة إثر صعق كهرباء، فانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتوصلت التحريات إلى أن المتوفاة أثناء قيامها بغسل الملابس في الغسالة حدث بها ماس كهربائي وصعقها وتوفيت في الحال، وقامت أسرة المتوفاة بنقلها لمستشفى شبين القناطر العام.

تم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة التي امرت بانتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن.