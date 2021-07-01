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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 1523 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ابرزها ضبط 2,85 طن لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 1,2 طن أسماك مدخنة ومملحة رنجة و سردين غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية بحوزة صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وفى البحيرة تحفظت الحملات على 43,1 طن مخللات وملح طعام معبأة داخل براميل وشكائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وبها عفن ظاهرى- تحجر، وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

وفى القليوبية تمكنت الحملات من ضبط 1,9 طن سكر و 240 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بحوزة المدير المسئول عن محل بدال تموينى.

كما ضبطت الحملات 17,279 عبوة مستلزمات طبية مطهر طبى وكمامة و حشو الأسنان مهربة جمركياً بدون مستندات ومجهولة المصدر، غير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامةبحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الأسكندرية.

وفى محافظة الشرقية ضبط 2,4 طن منظفات صناعية صابون سائل معبأة داخل براميل بدون مستندات مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية ويشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية

كما ضبط 23 طن علف أسماك معبأة داخل أجولة ذات منشأ أجنبى ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستزاع السمكى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة السمكيةبحوزة مالكة مصنع لتعبئة وإنتاج أعلاف الأسماك بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .