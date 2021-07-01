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أمير القصيم يكرّم "سبيماكو الدوائية" لرعايتها جائزة الشاب العصامي

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أمير القصيم يكرّم "سبيماكو الدوائية" لرعايتها جائزة الشاب العصامي أمير القصيم يكرّم "سبيماكو الدوائية" لرعايتها جائزة الشاب العصامي
خلال حفل تتويج الفائزين والفائزات بالتعاون مع جمعية "مجتمعي"

أمير القصيم يكرّم

كرم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، شركة سبيماكو الدوائية، في حفل تتويج الفائزين والفائزات بجائزة الشاب العصامي في نسختها "11"، الذي نظمته إمارة منطقة القصيم بالتعاون مع جمعية "مجتمعي" في قاعة الدرعية بديوان الإمارة، برعاية الشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – سبيماكو الدوائية.

وتنطلق هذه الجائزة سنوياً تحت إشراف ومتابعة أمير منطقة القصيم، الذي يحرص على تحفيز شباب وشابات الوطن الذين يرسمون صورة رائعة في الصبر والمثابرة، وتحدي الصعاب، وعدم الاستسلام للمعوقات حتى قطفوا ثمرة كفاحهم، التي امتدت لسنوات من الجهد والمثابرة.

وحرصاً من سبيماكو الدوائية على خدمة المجتمع؛ قامت الشركة برعاية الجائزة لما لها من أهمية في أوساط مجتمع رواد الأعمال بهدف تعزيز تواجد الشباب في العمل التجاري الحر والظهور بمشاريع وأفكار جديدة تخلق العديد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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