"تقييم" تعتمد معايير تقييم أضرار المركبات

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خلال اجتماع مجلس إدارتها برئاسة "الجدعان"

شهد الاجتماع "31" لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمُقيّمين المُعتمّدين برئاسة وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبدالله الجدعان، اعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات.

وناقش المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كان منها استعراضه لأداء الهيئة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقد قدمت الهيئة 98 دورة تدريبية حضورية وافتراضية في مختلف فروع التقييم، ومنحت عضويتها لـ94 عضواً بمختلف فئات العضوية، كما تم إصدار ترخيص مزاولة المهنة لتسع مقيمين معتمدين.

واطلع المجلس على أبرز المستجدات في فرع تقييم أضرار المركبات ومنظومة "تقدير"، واستعرض جهود الهيئة في الرقابة المهنية والجوانب التي تعمل عليها الهيئة لرفع المستوى المهني لدى المقيّمين المعتمدين.