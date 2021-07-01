محافظ شمال سيناء يستقبل أصحاب الهمم والأيتام خلال احتفالهم بـ"30 يونيو"

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استقبل الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الخميس، أصحاب الهمم والأيتام، وذلك في بداية احتفالهم بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، حيث قدموا الورود والتهانى بمناسبة ذكرى الثورة، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى الذي قاد الثورة وتهنئته بهذه الذكرى العظيمة.

وأكد المحافظ في لقائه مع ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام على فضل الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.. مشيرا إلى انتفاض الشعب المصرى في مثل هذا اليوم العظيم ضد قوى الشر والظلام، حيث صنع واحدة من أعظم الثورات في التاريخ ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، وتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنى في بناء الحاضر والمستقبل.

وأعلن عن اهتمام القيادة الساسية وجميع أجهزة الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام لدمجهم في المجتمع وتحقيق مطالبهم، ووجه بتخصيص سيارة لنقلهم لقضاء يوم ترفيهى على شاطىء البحر واستضافتهم على وجبة غذاء .

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية هذا اليوم بالنسبة لجميع فئات الشعب المصرى وتحقيق مستقبل أفضل وجديد للأجيال الحالية والقادمة.. معربا عن أمله في تحقيق آمال وطموحات الشعب على يد القائد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنها بالفعل حققت إنجازات في شتى المجالات .

ومن جانبها.. أكدت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بشمال سيناء والمشرفة على الاحتفال أن الاحتفال يقام بأحد المنتجعات الترفيهية على شاطىء البحر في مدينة العريش تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبتعليمات حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبحضور طلاب التربية الخاصة من ذوى الاحتياجات الخاصة وعددهم 60 طالبا وطالبة.. إلى جانب 30 طفلا وطفلة من دار الرعاية المتكاملة للأطفال بالعريش.. مشيرة إلى أن الاحتفال تحت شعار: «انتصرنا»، ويتضمن اقامة مهرجان لذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام للتعبير عن فرحتهم وامتنانهم للثورة المجيدة وقيادتها التي غيرت وجه الحياة في مصر لصالح جميع فئات الشعب المصرى.. وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام، وما نالوه في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما تحقق لهم في عهده من اهتمام ومكاسب يتمتع بها الجميع .

وأضافت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم السابقة أن ثورة 30 يونية ستظل في وجدان الشعب المصرى والعالم أجمع بما فيها من تضحيات قدمها الشعب والجيش والشرطة من أجل سلامة الوطن من الداخل والخارج.. محققين النصر حتى تصبح مصر آمنة وشعبها مطمئن بأن هناك قيادة رشيدة تعمل من أجله ومن أجل أجيال وأجيال تعيش في أمان وسلام على أرض مصرنا الحبيبة.. مشيرة إلى أن القادم أفضل .

حضر اللقاء والاحتفال كل من المهندس السيد محمد حسنين رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام التي تتبعها دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش، انتصار عطية السيد مديرة الجمعية.. إلى جانب عدد من قيادات التربية والتعليم وادارة التربية الخاصة .

وكانت ادارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء قد أعدت للاحتفال بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونية المجيدة .