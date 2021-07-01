محافظ الإسكندرية يُكرّم الأبطال المؤهلين لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ (صور)

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كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الخميس، الأبطال المؤهلين لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١، والأبطال الدوليين وأبطال دوري مراكز الشباب للصم والبكم في النسخة الرابعة بالمحافظة، وذلك خلال الحفل الذي نظمته محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، بحضور الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة، وأحمد محمد عوين رئيس الاتحاد المصري والافريقي للمعاقين، وعبدالعزيز السيسي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للمعاقين ونائب رئيس الإتحاد الأفريقي.

وفي كلمته؛ هنأ الشريف الجميع بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو المجيدة. معرباً عن سعادته بتواجده وسط أبناء محافظة الإسكندرية الأبطال الحاصلين على بطولات محلية ودولية.

وأكد المحافظ على الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة والرياضيين نظراً لأهميتها.

وقال الشريف أن الإسكندرية دائما ولادة بأبنائها في كل التخصصات وابطالها الرياضيين في كافة المجالات، مشيراً إلى أن هناك ٢٢ بطل من الإسكندرية مؤهل حتي الآن لدورة طوكيو ٢٠٢١، فضلاً عن حصد المحافظة ٧٥٪ من البطولات التي تتم. بالإضافة إلى البطولات التي يحققها أولادنا من ذوي الهمم، مشيراً إلى أن هذا كله بمثابة فخر لنا جميعاً.

وطالب الأبطال ببذل مزيد من الجهد والعطاء والاستمرار في هذا التفوق والنجاح، وأشار إلى استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها الأبطال والمتميزين في جميع المجالات.

محافظ الإسكندرية يكرم الأبطال المؤهلين لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ والدوليين والفائزين بدوري مراكز الشباب للصم والبكم (صور)

محافظ الإسكندرية يكرم الأبطال المؤهلين لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ والدوليين والفائزين بدوري مراكز الشباب للصم والبكم (صور)

محافظ الإسكندرية يكرم الأبطال المؤهلين لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ والدوليين والفائزين بدوري مراكز الشباب للصم والبكم (صور)

محافظ الإسكندرية يكرم الأبطال المؤهلين لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ والدوليين والفائزين بدوري مراكز الشباب للصم والبكم (صور)

محافظ الإسكندرية يكرم الأبطال المؤهلين لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ والدوليين والفائزين بدوري مراكز الشباب للصم والبكم (صور)

محافظ الإسكندرية يكرم الأبطال المؤهلين لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ والدوليين والفائزين بدوري مراكز الشباب للصم والبكم (صور)

محافظ الإسكندرية يكرم الأبطال المؤهلين لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ والدوليين والفائزين بدوري مراكز الشباب للصم والبكم (صور)

محافظ الإسكندرية يكرم الأبطال المؤهلين لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ والدوليين والفائزين بدوري مراكز الشباب للصم والبكم (صور)

محافظ الإسكندرية يكرم الأبطال المؤهلين لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ والدوليين والفائزين بدوري مراكز الشباب للصم والبكم (صور)