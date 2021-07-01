الداخلىة: مقتل مسجل خطر في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة في قنا

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لقى مسجل خطر مطلوب في 5 جنايات مصرعه، في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في قنا، وضبطت القوات نجل شقيقه «عاطل»- 33 سنة- محكوم عليه بالسجن 10 سنوات، وتم إخطار النيابة العامة التي قررت التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعى، وتولت النيابة التحقيق.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الخميس: «وردت معلومات وتحريات مجموعات عمل قطاع الأمن العام، في إطار خطة لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر، والهاربين من الأحكام، تفيد بتواجد «مسجل خطر» -52 سنة مقيم قرية حمرا دوم بمركز نجع حمادى بإحدى المناطق الزراعية في مركز فرشوط، والمحكوم عليه فـى 5 جنايات، منها 2 إعدام والمؤبد و10 سنوات و3 سنوات، والسابق اتهامه فـى 17 قضية ما بين قتل، وسرقة بالإكراه وخطف، وسلاح نارى.

تم استهدافه بمأمورية برئاسة وإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ومشاركة مفتشى القطاع وضباط مباحث قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، على الفور بادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وأحكمت القوات السيطرة، وأسفر ذلك عن مقتل العنصر الإجرامى، وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية بخزينتها 5 طلقات، وضبطت القوات نجل شقيق العنصر الإجرامى -33 سنة- «عاطل» محكوم عليه بالسجن 10 سنوات، فـى قضية «سرقة وسلاح وذخيرة وبحوزته بندقية آلية بخزينتها عدد من الطلقات، نتج عن التعامل إصابة أحد الضباط من قوة وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادى، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.