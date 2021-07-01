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بابا الفاتيكان يبحث الأزمة اللبنانية مع رؤساء الكنائس

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بابا الفاتيكان يبحث الأزمة اللبنانية مع رؤساء الكنائس بابا الفاتيكان يبحث الأزمة اللبنانية مع رؤساء الكنائس
طالب الساسة المتناحرين بالاتفاق على تشكيل

بابا الفاتيكان يبحث الأزمة اللبنانية مع رؤساء الكنائس

بدأ البابا فرنسيس ورؤساء الكنائس اللبنانية اجتماعًا اليوم (الخميس)؛ لبحث كيف يمكن أن يساعد الدين البلاد في التغلب على أسوأ أزماتها منذ الحرب الأهلية التي انتهت عام 1990.

وسار البابا مع قادة الطوائف اللبنانية المسيحية المختلفة بلبنان من بيت القديسة مارتا، حيث يقيم إلى كاتدرائية القديس بطرس حيث قاموا بوقفة صلاة.

وطالب البابا الساسة المتناحرين الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وفقاً لـ"رويترز".

وهناك خلاف قائم منذ شهور بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون حول مناصب وزارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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