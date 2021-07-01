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المخابرات العراقية تطيح بشبكة دعم لوجستي لـ"داعش"

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المخابرات العراقية تطيح بشبكة دعم لوجستي لـ"داعش" المخابرات العراقية تطيح بشبكة دعم لوجستي لـ"داعش"
تتكون من 6 عناصر.. وشاركت في عمليات إرهابية

المخابرات العراقية تطيح بشبكة دعم لوجستي لـ

قبضت الاستخبارات العراقية والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، على إرهابية تقدم الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وأوضحت "الاستخبارات" و"التحقيقات" في بيان أورده " اليوم"، أن الشبكة الإرهابية مكونة من ستة أشخاص ينتمون لعصابات "داعش".

وذكر البيان أن الشبكة عملت ضمن مفارز الدعم اللوجستي للتنظيم وتوفير المواد الغذائية للأوكار الإرهابية.

وأضاف أن الشبكة اشتركت في عمليات إرهابية حسب معلومات التحقيقات مع الملقى القبض عليهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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