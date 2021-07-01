«هيئة الشارقة» تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

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تشارك هيئة الشارقة للكتاب بفعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعقد خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، تحت شعار «هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وتنقل الهيئة خلال مشاركتها رؤية إمارة الشارقة الثقافية تجاه صناعة الكتاب وإنتاج المعرفة، حيث تستعرض في جناح خاص الجهود التي تقودها الهيئة لدعم الكتاب وصناعة النشر، وتفتح أمام الناشرين المصريين والعرب والأجانب المشاركين الفرص للاستفادة من ميزات «مدينة الشارقة الحرة للنشر»، في الوقت الذي تستقطب رواد كتاب الطفل من ناشرين وفنانين وكتاب وتطلعهم على رسالة «معرض الشارقة الدولي للكتاب» و«مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، و«وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية»، وغيرها من الجهود التي تشكل حضور الهيئة بثقلها الثقافي على المستوى العربي والعالمي.

وزار جناح الهيئة خلال حفل الافتتاح الرسمي للمعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وكان في استقبالهم أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، كما استقبل الجناح نخبة من الشخصيات الرسمية وكبار المثقفين والكتاب والمبدعين العرب والأجانب.

وسّلم العامري للدكتور مصطفى مدبولي، نسخة موقعة من كتاب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة «محاكم التفتيش» مهداة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى نسخة لرئيس مجلس الوزراء.

بدوره أشاد سعادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتجربة الثقافية لإمارة الشارقة دورها في دعم الحراك الثقافي في المنطقة وتقديم صورة تليق بالثقافة العربية إلى العالم أجمع، وقال: «إن الحكومة المصرية والشعب المصري يكنون كل الحب والاحترام لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وقال سعادة أحمد العامري: «إن تحقق شروط أي مشروع نهضوي وحضاري يبدأ من الاستثمار في الكتاب، وهذا ما قامت عليه الحضارة المصرية منذ القدم إلى اليوم، وهذا ما كرسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي وضع الكتاب حجر أساس نهضة الشارقة والقاعدة المتينة التي تبني عليها الإمارة علاقاتها مع المدن والعواصم الثقافية العربية والأجنبية».

وأضاف: «معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد المعارض الكبرى والمهمة ذات التاريخ الطويل في المنطقة، ونحن حريصون سنوياً على المشاركة في فعالياته لتعميق علاقات التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات النظيرة في مصر، والتعرف على أحدث تجارب الصناعات الإبداعية في مصر، وبناء قنوات تواصل فاعلة لاستحداث فعاليات وإطلاق مبادرات جديدة ونوعية تخدم راهن ومستقبل الكتاب والإبداع العربي».

وعلى هامش مشاركة الهيئة، اجتمع سعادة أحمد بن ركاض العامري مع سعادة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك المستقبلي في مجال الصناعة الإبداعية بين الهيئة والوزارة، واستعرضا عدداً من الفعاليات المشتركة التي سيتم الإعلان عنها في المستقبل.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة: «تمثل تجربة إمارة الشارقة واحدة من التجارب الكبيرة والرائدة في المنطقة ليس على مستوى دعم الفعل الثقافي وصناعة الكتاب والإبداع وحسب، وإنما على مستوى احترام الإنسان والاستثمار بوعيه وطاقاته، وهذا ما يجعلنا سعداء دوماً بالتعاون العمل المشترك مع إمارة الشارقة، خاصة في ظل نشاطها القائم على المستوى الدولي ومخاطبة أبناء الثقافات والحضارات الأجنبية بتوجيهات ورؤى صاحب السمو حاكم الشارقة».