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انتعاش في إيرادات الافلام السينمائية الأربعاء.. وتامر حسني يتصدر

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انتعاش في إيرادات الافلام السينمائية الأربعاء.. وتامر حسني يتصدر انتعاش في إيرادات الافلام السينمائية الأربعاء.. وتامر حسني يتصدر

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الأربعاء، انتعاشة بسيطة، حيث حققت إجمالي مليون 363 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «مش أنا» محققاً مليون و212 ألف جنيه.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته«.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

بينما حقق فيلم «أحمد نوتردام» 61 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «ماما حامل» تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الاتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، وحقق 41 ألف جنيه .

وجنى فيلم «ديدو»، 45 ألف جنيه، بطولة كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

وحقق فيلم «ثانية واحدة» بطولة الفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي، فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد 1270 جنيه، ومن المتوقع رفعه من دور العرض قريباً.

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