للمرة الثانية في أقل من عام.. بابا الفاتيكان يحيي يومًا للصلاة من أجل لبنان

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بينما يعاني لبنان تداعيات أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، في ظل عجز الساسة على حلها؛ قرر رجال الدين التدرع عل الحل يأتي لبنان من السماء؛ للمرة الثانية على التوالي في أقل من عام، أحيا البابا فرنسيس في الفاتيكان، اليوم الخميس، يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان الذي دعا إليه افي الثلاثين من مايوالماضي.

وأصدر المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي بيانا رسميا، الخميس، قال فيه إن البابا «سيلتقي في الفاتيكان في الأول من يوليو بقادة الجماعات المسيحية الموجودة في لبنان، ليوم تأمل حول الوضع المقلق في البلاد وللصلاة معا من أجل عطية السلام والاستقرار».

وأضاف البيان: «وقد ذكر قداسة البابا فرنسيس في كلمة وجهها بعد صلاة التبشير الملائكي، الثلاثاء الماضي التاسع والعشرين من يونيو، بيوم التأمل والصلاة من أجل لبنان في الأول من يوليو، وقال أدعوكم جميعا للاتحاد روحيا معنا والصلاة من أجل لبنان كي ينهض من الأزمة الخطيرة التي يمر بها ويظهر للعالم مجددا وجهه، الذي هو وجه سلام ورجاء».

وتوجه الجميع بعد ذلك سيرا على الأقدام من بيت القديسة مارتا إلى بازيليك القديس بطرس حيث كانت هناك وقفة صلاة: «صلاة الأبانا».

وجدير بالذكر أن دعوة بابا الفاتيكان ليوم عالمي لصاة والصوم من أجل لبنان تعد الثانية من نوعها في اقل من عام؛ ففي سبتمبر الماضي؛ واثناء زيارد البابا للبنان المنكوب إثر انفجار المرفأ دعا بابا الفاتيكان إلى يوم عالمي للصلاة والصوم من أجل لبنان قال البابا إنه في ذلك اليوم الوشيك، سوف يكون الرجل الثاني في الفاتيكان، وزير الخارجية الكاردينال بيترو بارولين، في بيروت للتعبير عن «المواساة والتضامن» من البابا مع لبنان في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي.

وحث البابا فرنسيس أتباع الطوائف الأخرى على الانضمام إلى مبادرته الداعمة للبنان. وأعلن ذلك بعد أن جثا إلى جانبه كاهن شاب وناوله علم لبنان.

وفي 4 أغسطس الماضي، اهتزت بيروت جراء انفجار هائل لمادة نترات الأمونيوم بأحد المستودعات بالمرفأ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصا وإصابة ستة آلاف آخرين، على الأقل.

وأدى الانفجار إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والصحية في لبنان. ووفقا لجامعة جونز هوبكنز، قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في لبنان إلى مستوى قياسي بلغ 4172 حالة في الأسبوع من 23 إلى 29 أغسطس.