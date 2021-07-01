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القبض على طالب بالثانوي الصناعي أثناء أدائه امتحان بدلا عن آخر بآداب المنصورة (تفاصيل)

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القبض على طالب بالثانوي الصناعي أثناء أدائه امتحان بدلا عن آخر بآداب المنصورة (تفاصيل) القبض على طالب بالثانوي الصناعي أثناء أدائه امتحان بدلا عن آخر بآداب المنصورة (تفاصيل)

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ألقت مباحث قسم أول المنصورة، الخميس، القبض على طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعى أثناء أدائه الامتحان بدلا من طالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة المنصورة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية اخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ من محمد عبدالستار إسماعيل، ٣٣ سنة مشرف أمن إداري بكلية الآداب جامعة المنصورة، ومقيم بندر طلخا، وقدم مذكرة بضبطه طالب يدعى زياد ب.ا. ف.١٩ سنة طالب بالصف الثالث بمدرسة سمنود الصناعية، ومقيم قرية «الناصرية» دائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، حال قيامه بحضور امتحان مادة «الجغرافيا» للفرقة الثانية بكلية الآداب، بدلا من الطالب المقيد بالكلية ويدعى، علاء خ.ا.ا. وضبط بحوزته كارنيه الأخير.

توجهت قوة من مركز شرطة قسم أول المنصورة وألقت القبض على طالب الثانوى بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع الطالب الجامعى لذهابه لمدينة القاهرة وعدم تمكنه من حضور الامتحان.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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