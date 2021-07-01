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منتخب السلة يستدعي خماسي استعداداً لبطولة إفريقيا

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منتخب السلة يستدعي خماسي الزمالك استعداداً لبطولة إفريقيا منتخب السلة يستدعي خماسي استعداداً لبطولة إفريقيا

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استدعى الجهاز الفني لمنتخب لكرة السلة 5 لاعبين من فريق استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا، المقرر إقامتها في رواندا بمشاركة 16 منتخبا في الفترة ما بين 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل. وضمت قائمة اللاعبين المنضمين من الزمالك كل من: أنس أسامة ومصطفى مكاوي وعمر هشام وأحمد حاتم ومهاب ياسر. وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات تونس وإفريقيا الوسطى وغينيا. جدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل لبطولة إفريقيا بعد تصدر المجموعة الثالثة في التصفيات.

المصرى اليوم

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