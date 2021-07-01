في كتابه السابق تحدث عن ميدو .. إبراهيموفيتش يصدر كتاب جديد عن حياته

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يبلغ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان عامه الأربعين في شهر أكتوبر المقبل، وسيحتفل بهذه المناسبة بإصدار كتاب جديد يتحدث بشكل أكبر عن حياته.

اللاعب صاحب الـ39 عاما، عاد إلى الدوري الإيطالي في يناير 2020 عبر بوابة ميلان، وساعد الروسونيري على احتلال المركز الثاني في الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت«الإيطالية، فإن زلاتان سيُصدر كتابا جديدا عن حياته، وأوضح أنه سيكون مختلفا عن كتابه السابق.

وصرح زلاتان: لقد أخبرتكم بالفعل عن الماضي، وتعرفون كيف ألعب، لكن في هذا الكتاب سأكشف أشياء أخرى، وما تعلمته في الحياة.

يذكر أن إبرا سبق أن تحدث عن النجم المصري أحمد حسام ميدو في كتاب سيرته الذاتية الذي أصدره حيث أشار في جزء من كتابه إلى أن ميدو كاد يصيبه عندما قذفه بمقص شعر داخل غرفة خلع اللاعبين بآياكس امستردام .

وأضاف: «هناك لحظات في الحياة ومسيرتي الرياضية لم أفصح عنها من قبل، وفي سن الأربعين، أريد أن أكشف عن أعماق شخصيتي للعالم، وقيمي وقواعد الحياة الصارمة، واللحظات التي جعلتني أصبح أفضل لاعب في العالم.

واختتم: «لكنني سأكشف أيضًا عن تفاصيل غير معروفة من مسيرتي، وعلى سبيل المثال، الاتفاق الذي فشل مع أحد الأندية، والذي إذا لم ينهار لما كنت في ميلان اليوم.