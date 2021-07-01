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السفير الياباني في الرياض: أتمنى تأهل الأخضر والساموراي للمونديال

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السفير الياباني في الرياض: أتمنى تأهل الأخضر والساموراي للمونديال السفير الياباني في الرياض: أتمنى تأهل الأخضر والساموراي للمونديال
بعد أن جمعت القرعة اليوم المنتخبين السعودي والياباني في مجموعة واحدة

السفير الياباني في الرياض: أتمنى تأهل الأخضر والساموراي للمونديال

علق السفير الياباني في ، فوميو إيواي، على نتيجة قرعة الدور النهائي من تصفيات ٢٠٢٢، معبرًا عن تمنياته في وصول الفريقين الياباني والسعودي للمونديال.

وقال السفير الياباني في المملكة: نتيجةً لسحب قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، انضم كل من الساموراي الأزرق الياباني وصقور الأخضر السعودي إلى المجموعة (ب) إلى جانب أستراليا، الصين، عمان وفيتنام، وأتمنى من قلبي للساموراي والصقور أن يحصلًا على المركزين الأول والثاني للتأهل إلى مونديال ٢٠٢٢ فى قطر.


وأسفرت قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، عن وقوع السعودي في المجموعة الثانية مع منتخبات: (اليابان، أستراليا، الصين، سلطنة عمان، فيتنام).

وشهد مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، اليوم الخميس، إجراء القرعة بمشاركة 12 منتخبًا قُسّمت إلى مجموعتين؛ بحيث يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة؛ في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في الدور النهائي بحسب التصنيف الخاص الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 يونيو؛ حيث يضم المستوى الأول منتخبي اليابان وإيران، في حين يضم المستوى الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، ويضم المستوى الثالث كلًّا من السعودية والإمارات.

وجاء في المستوى الرابع العراق والصين، أما المستوى الخامس؛ فقد ضم منتخبي عمان وسوريا، وضم المستوى السادس فيتنام ولبنان.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات؛ وذلك أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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