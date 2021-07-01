نقيب الفلاحين عن أزمة سد النهضة: قضية كل المصريين.. والسيسي لن يضيّعنا

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أكد الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، على الدور الجاد، الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إعادة ملف العلاقات الدولية الإفريقية مع مصر، وحرصه منذ تولية مقاليد الحكم، على فتح آفاق الاستثمار، بين مصر والدول الإفريقية، وإقامة المشروعات العملاقة بدول الجوار.

وقال «أبوصدام» في تصريحات صحفية، الخميس، إن السيسي دعم الملف الإفريقي بالأفعال وليس بالأقوال، وتتبادل الخبرات حيث تعد مشاريع المزارع المصرية المشتركة، مع الدول الأفريقية احد أهم طرق التواصل بين دول القارة، والتي تعود بالمنافع المتبادلة، على جميع الأشقاء، والأصدقاء من دول، وشعوب القارة الأفريقية

وحول قضية سد النهضة، أكد «ابو صدام» أن قضية سد النهضة قضية كل المصريين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي «لن يضيّعنا، وهذا ما يطمأن كل المصريين».

وأضاف «أبوصدام» أن كل المصريين يتابعون بقلق ملف سد النهضة ويثقون في كافة أجهزة الدولة التي تسعي على كل المحاور لحل هذه القضية، قائلًا: «نهر النيل هو شريان الحياة بالنسبة لكل المصريين وهو نهر دولي تحكمه القوانين الدولية، ولا يمكن لأي دوله من دول حوض النيل أن تعمل منفردة طبقا لمصالحها الخاصة لان العالم لن يقف متفرجا اذا تعرض الأمن والسلم العالمي للخطر».