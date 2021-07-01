أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نقيب الفلاحين عن أزمة سد النهضة: قضية كل المصريين.. والسيسي لن يضيّعنا

Print
نقيب الفلاحين عن أزمة سد النهضة: قضية كل المصريين.. والسيسي لن يضيّعنا نقيب الفلاحين عن أزمة سد النهضة: قضية كل المصريين.. والسيسي لن يضيّعنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، على الدور الجاد، الذي قام به الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، في إعادة ملف العلاقات الدولية الإفريقية مع ، وحرصه منذ تولية مقاليد الحكم، على فتح آفاق الاستثمار، بين مصر والدول الإفريقية، وإقامة المشروعات العملاقة بدول الجوار.

وقال «أبوصدام» في تصريحات صحفية، الخميس، إن السيسي دعم الملف الإفريقي بالأفعال وليس بالأقوال، وتتبادل الخبرات حيث تعد مشاريع المزارع المصرية المشتركة، مع الدول الأفريقية احد أهم طرق التواصل بين دول القارة، والتي تعود بالمنافع المتبادلة، على جميع الأشقاء، والأصدقاء من دول، وشعوب القارة الأفريقية

وحول قضية سد النهضة، أكد «ابو صدام» أن قضية سد النهضة قضية كل المصريين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي «لن يضيّعنا، وهذا ما يطمأن كل المصريين».

وأضاف «أبوصدام» أن كل المصريين يتابعون بقلق ملف سد النهضة ويثقون في كافة أجهزة الدولة التي تسعي على كل المحاور لحل هذه القضية، قائلًا: «نهر النيل هو شريان الحياة بالنسبة لكل المصريين وهو نهر دولي تحكمه القوانين الدولية، ولا يمكن لأي دوله من دول حوض النيل أن تعمل منفردة طبقا لمصالحها الخاصة لان العالم لن يقف متفرجا اذا تعرض الأمن والسلم العالمي للخطر».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021