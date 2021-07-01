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فرجاني ساسي ينهي علاقته مع بشكل نهائي

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فرجاني ساسي ينهي علاقته مع الزمالك بشكل نهائي فرجاني ساسي ينهي علاقته مع بشكل نهائي

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أخطر التونسي فرجاني ساسي، مسؤولي نادي رسمياً بإنتهاء علاقته بالفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، وانه بات غير مرتبط بأي تعاقد مع النادي وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين منذ ثلاث سنوات.

وابلغ ساسي، مسؤولي الزمالك بأنه لن يعود الي القاهرة في الوقت الراهن، وان أي مخاطبات بشأن مستحقاته المالية ستكون عن طريق وكيله مطالباً بالحصول علي كافة مستحقاته المالية المتآخرة والتي حددها ساسي، في وقت سابق بستة ملايين جنيه.

يأتي هذا في الوقت، الذي نفي مسؤولو اللجنة التي تدير النادي، برئاسة حسين لبيب، وجود أي مستحقات متآخرة لفرجاني ساسي، لدي النادي، وانه حصل علي كافة مستحقاته بعد خصم المبالغ المستحقة ليه نتيجة توقيع بعض العقوبات عليه.

وبدأ مسؤولو الزمالك في ملف كامل بحالة ساسي، من اجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة إصرار ساسي علي موقفه، ومطالبته بالحصول علي بطاقته الدولية من اتحاد الكرة، عند انتقاله لأي ناد اخر، خصوصاً وان اللاعب مرتبط بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

من ناحية أخري، يواصل الفريق الكروي الأول تدريباته علي ملعب عبد اللطيف ابورجيلة بمقر النادي بميت عقبة استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقررة " الأثنين "، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري، والتي يسعي الزمالك لتحقيق الفوز بنقاطها الثلاثة من اجل الاستمرار علي قمة مسابقة الدوري.

المصرى اليوم

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