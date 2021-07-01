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شوقى غريب يترقب قرار اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص وصول إلى اليابان

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شوقى غريب يترقب قرار اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص وصول المنتخب إلى اليابان شوقى غريب يترقب قرار اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص وصول إلى اليابان

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يترقب الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الاوليمبي بقيادة شوقي غريب، موقف اللجنة الاولمبية الدولية من طلب باستثناء بعثة من الوصول فى موعدها الى طويكو أوتأجيلها ليوم 17 يوليو الجارى لظروف مشاركة لاعبي الأهلى فى نهائي أفريقيا ، كما تضمن طلب مصر تأجيل أرسال القائمة و التى تحدد لها اليوم 2 يوليو اخر موعد لحسين الاستقرار على موقف لاعبي الأهلى .

ويعيش شوقى غريب الفترة الحالية حالة من التشتت بسبب موقف لاعبي الاهلى وسفر البعثة وهو ما وضح من خلال تعاملاته مع المحيطين به خصوصا وانه يعول أملا كبيرة على لاعبي الاهلى ، فضلا على كونة مطالبا بارسال القائمة اليوم كاخر مهلة .

وكلف غريب جهاز المعاون بدء دراسة المنتخبات المنافسة المقرر ملاقاتها بالمجموعة وهي منتخبات الارجنتين واستراليا و اسبانيا، وتحديد نقاط القوة و الضعف لدى كل منهم .

فى نفس السياق ، كشف شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة خطابت اللجنة الاولمبية الدولية لاستثناء مصر من ارسال القائمة المقرر لها اليوم و تأجيل وصول بعثة كرة القدم الى طوكيو حتى يتسني للاعبي الأهلى المشاركة فى المباريات ، وقال العريان : قد يحصل منتخب مصر وجنوب أفريقيا على استثناء يعطي بعض لاعبيهم الحق بالمشاركة بعد الوصول لطوكيو بـ48 ساعة، وفي هذه الحالة يحق سفر لاعبي الأهلي عقب نهائي أفريقيا".

وأضاف العريان : الموعد الأخير المحدد لإرسال جميع قوائم الفرق المشاركة فى أولمبياد طوكيو هو اليوم 2 يوليو .

المصرى اليوم

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