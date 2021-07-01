أحمد سامى يراقب الأهلى أمام بيراميدز قبل مواجهته فى الدورى

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واصل فريق الكرة بنادى سموحه تدريباته على ملعبه بالأسكندرية استعداداً لمواجهة الأهلى المقبلة فى الدورى العام، ويستعد الموج الأزرق لمواجهة المارد الأحمر المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الـ28 من بطولة الدورى العام والتى ستقام على ستاد الأسكندرية.

وطلب أحمد سامى المدير الفنى من لاعبيه التركيز فى التدريبات وعدم ارتكاب أية أخطاء دفاعية مثلما حدث فى مباراتة الإسماعيلى، وخصوصا وأن هدفه حصد نقاط المباراة الثلاثة لثبيت أقدامه فى المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 40 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة.

وحذر أحمد سامى لاعبيه من خطورة انتفاضة الأهلى، مؤكداً أن المنافس فريق قوى لايستهان به مجموعة جيدة من اللاعبين، كما طالب مدرب سموحة ثنائى خط الوسط محمد كناريا ومحمود حليمو ورجب نبيل ومحمد عبدالمنعم مدافعا الفريق بعدم تكرار الإخطاء الدفاعية التى ارتكبوها فى المباريات الأخيرة وكلفت الفريق خسارة 3نقاط فى صراع المربع الذهبى.

وسيقوم الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة الأهلى وبيراميدز التى ستقام اليوم فى الدورى لمراقبة المنافس والوقوف على نقاط القوة والضعف خاصة فى ظل ارتفاع مستوى الأهلى مؤخرا بعد صعوده لنهائى دورى أبطال افريقيا.

واستعاد الفريق محمد عبدالمنعم المدافع بعد شفائه من الإصابة التى لحقت به فى مباراة الإسماعيلى الماضية ، وسيعقد الجهاز الفنى جلسة مع اللاعبين غداً لتصحيح المسار واستعادة روح الجماعية مرة آخرى، خصوصا وأن الأهلى يسعى للثأر من هزيمة الدور الأول فى الدورى.

ويأمل سموحة في عودة الانتصارات من جديد لتأمين وجوده المربع الذهبى هذا الموسم فضلا عن استمرار ملاحقة المصرى صاحب المركز الثالث .