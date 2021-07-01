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تشكيل الاهلي اليوم .. موسيماني قد يدفع بمفاجآة لبيراميدز

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تشكيل الاهلي اليوم .. موسيماني قد يدفع بمفاجآة لبيراميدز تشكيل الاهلي اليوم .. موسيماني قد يدفع بمفاجآة لبيراميدز

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تشكيل الأهلي اليوم .. هو الهاجس الأول لبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عندما يواجه بيراميدز اليوم الخميس 1 يوليو في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

وغاب الأهلي عن منافسات الدوري المصري منذ 10 مايو الماضي عندما تعادل مع في مباراة القمة 1-1 في الجولة الـ21 من المسابقة، بسبب مشاركاته في دوري أبطال أفريقيا .

وقررت إدارة نادي بيراميدز تعيين اليوناني تاكيس جونياس في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق الذي تم توجيه الشكر له على الفترة الماضية .

وأعلن كل من النادي الأهلي ونظيره بيراميدز عن قائمة كل منهما للمباراة ، ومن المنتظر أن يحافظ موسيمانى على تشكيل الفريق في المباريات الأخيرة باستثناء مشاركة ياسر إبراهيم مع الفريق بدلاً من أيمن أشرف ، والمفاجأة ستكون أدوار خاصة لديانج للسيطرة على رمضان صبحي ودعم أكرم توفيق في الجبهة اليمنى .

تشكيل فريق النادى الاهلى لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

المصرى اليوم

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