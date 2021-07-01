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خرجت نور ابنة الفنانان عمرو دياب وشيرين رضا، في بث مُباشر منذ أيام لتكشف جوانب من حياتها للمرة الأولى وتجيب على أسئلة مُتابعينها أثناء حضور والدتها بصحبتها خلال «اللايف»، موضحة مدى قربها من «رضا» وعلاقتها الصداقة التي تربطها بوالدتها، فيما سُألت عن والدها «دياب» وهل تعيش معه في الوقت الحالي أم لا.

وقالت نور عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «بعمل (لايف) عن افتراضات الناس عني، والناس بتكتب افتراضاتهم عني لما شافوني لأول مرة.. يقولون أبدو إسبانية».

وتقطع حديثها لتحكي عن والدتها: «يا جماعة عايزه أقولكم أن علاقتي أنا وماما حلوة جدًا، ولو عملنا عرض مع بعض هيكون مسليًا جدًا، لأننا لطفاء مع بعض»، وطالبتها والدتها بالتحدث باللغة العربية وأرجعت السبب إلى أن مُتابعينها من العرب يرغبون في فهم كلماتها والتواصل معها.

وردت الشابة: «أعذروني على العربي بتاعي فهو ليس جيدًا.. أنا متعودة هنا أتكلم إنجليزي ومكسوفة»، وتجيبها الفنانة: «لأنك بقالك كتير عايشه هناك ومش عارفة تتكلمي عربي»، وقرأت باللغة العربية الرسائل الموجهة لها من قبل العرب بمهارة وسهولة، ما أظهر للجميع إجادتها للتحدث والقراءة بلغتها الأم، لذا علق المُتابعين: «العربي بتاعك حلو».

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة قديمة لها مع ابنتها من الفنان عمرو دياب نور وعلقت «Miss my Nonoo.. noora.diabx» - صورة أرشيفية

على الجانب الثاني تلقّت سؤال حول والدها «دياب»: «باباكي مش معاكي؟»، وترد: «أكيد مش معايا هو في مصر»، وأختتمت كلماتها في البث المُباشر وتقول للمتابعين: «ماما هزقتني لأني لا أتحدث عربي، أنا فقط اعتدت التحدث بالإنجليزي والإسباني».

تمر أيام، وتخرج كلتاهما في بث مُباشر، وعبّرت «رضا» عن اشتياقها إلى ابنتها نور، موضحة أنها لم تراها منذ ديسمبر 2019، وتتمنى أن تعود الشابة إلى مصر.

فيما تلقت الشابة سؤال حول ما أن استعملت عطر والدها، الذي أطلقه منذ أشهر، فقالت إنها لم تطلب من والدها إرسال العطر لها وكشفت شيرين رضا أنها لم تستعمله بعد وستطلب منه أن يرسل لها العطر، مُعلقة: «سأطلب منه إرسال العطر لي».

لكن من هي «نور»، الابنة الكبرى لـ«دياب»، الفتاة المُدللة أول طفلة يرزق بها الفنان من الزوجة الأولى «رضا»، والذي أورد اسمها في أغنيته «نور العين»، الذي أطلقها عام 1996، وتضمنت الأغنية عبارة: «حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي»، وضم اسمها إلى أغنية ثانية في عام 2003، وهي «كنزي»، ويغني «يا كنزي وكل ما ليّا حبيب قلبي ونور عيني.. جمال الدنيا في عينيا».

تلك كانت بدايات تعرّف جمهور الفنانان على طفلتهما، وكلاهما كشف صور الطفلة، وتتلقى الحُب من والديها، حتى وصلت الصغيرة إلى المرحلة الإبتدائية وغابت أعوام إلى أن ظهرت من جديد في المرحلة الجامعية مع والدتها وأشقائها في لندن، وهي تبلغ حاليًا من العُمر 30 عامًا، إذ أنها من مواليد 1990، وكانت الشابة تعيش في لندن منذ عام 2000 مع زوجة والدها الثانية «عاشور» وأبنائها الثلاثة، وعشقت نور الرقص الغربي، وفي صغرها كانت تود أن تصبح كاتبة روايات، وهي في سن الـ17.

درست الشابة العديد من التخصصات طوال حياتها، بدأتها بدراسة «البيولوجي» في إحدى الجامعات المصرية ثم استكملت تعليمها في لندن بالحصول على ماجستير في التسويق كما درست إدارة أعمال هناك، وفي عام 2017 بدأت تعلم لغة الإشارة حتى تعمل في ذلك المجال، وتعلّمت نور الفرنسية والإسبانية.

وطالما عُرفت بين عائلتها بـ«العاقلة»، ويرجع ذلك إلى أنها الكبيرة بين أشقائها. أما والدتها الفنانة «رضا»، تحدثت عن علاقتهما ببعضهما، قائلة في برنامج «هنا العاصمة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إنها لا تشعر بالندم لزواجها المُبكر من «دياب» في عُمر الـ 20، حيث أن زواجها جاء بابنتها نور.

ولفتت الفنانة إلى أنها لا تسعى إلى رؤيتها عروس فهي لا تؤمن أن على النساء جميعهن الزواج، وتابعت: «مش ندمانة أني أتجوزت بدري لأن دا خلاني يبقى عندي نور، مش نفسي أشوفها عروسة فيه حاجات تانية تتعمل غير الجواز دا فكر قديم، مش لازم كل الناس تتجوز وتخلّف لازم نتطور شوية، نفسي أشوف بنتي سعيدة مش عروسة، هي بتشتغل ودرست إدارة أعمال وتسويق ولغة الإشارة، ماينفعش تقطع كل دا وتروح تتجوز عشات (تتستت) حتى لو حبت ساعات في حاجات أهم، الحب لازم بين الرجل والست؟!».

كانت «نور» سبب اعتزال والدتها الفن لفترة طويلة، وفي لقاء لشيرين رضا، قالت: «لما أنجبت نور كانت هي حياتي، ومش بعمل حاجة في الدنيا غير الاهتمام بها، وكنت أرى أنها تحتاج إلى أم معها»، وفي لقاء آخر عبَّرت شيرين عن الصداقة التي تجمعها بابنتها «نور»، معلقة: «عمرها ما كذبت عليا، فهي ليست بحاجة إلى عمل شيء دون علمي، وهي مش بتخاف مني، وعمرها ما خلتني أقلق عليها لأنها كانت صريحة جدا معايا».

فيما تحدثت عن ابنتها، خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة»: «نور كانت حياتي، ولما خلفت نور اعتزلت التمثيل فترة طويلة علشان أتفرغ لها، ولما دخلت المدرسة رجعت تاني». تملك الشابة صفحة شخصية عبر «انستجرام»، منذ 2016، تاركة صورها علانية، ويتابعها حوالي 150 ألفًا حتى الآن، ولا تزال تعيش الشابة حياتها خارج مصر لاستكمال دراستها والعمل في لندن.