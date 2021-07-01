كشف ملابسات قتل عامل لطفلته بقنا: «اتفق مع زوجته الثانية لكثرة المشاجرة معها»

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تمكنت وحدة مباحث مركز نقادة، الخميس، من كشف ملابسات مقتل طفله على يد والدها العامل بالسياحة، حيث تبين قيام الأب بالاشتراك مع زوجته الثانية على قتل طفلته بسبب كثرة الشجار معها، وإجبار والدها على طلاقها.

تلقى اللوء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من النقيب عمرو مطاوع رئيس مباحث مركز شرطة نقادة بالقبض على «محمود.ع»، عامل بالسياحة لاتهامه بقتل ابنته «د.م.ع»، 15 عامًا، طالبة بالمرحلة الإعدادية بسيخ حديدي، بقرية الخطارة التابعة لدائرة المركز.

وتبين من التحريات قيام الاب بقتل الطفله بمساعدة زوجته الثانية التي قامت بتغسيلها وتكفينها سرًا حتى لا ينكشف أمرهما، لكن بلاغ والدة الطفلة كشف الواقعة وتبين أن المتهم قرر التخلص منها بسبب كثرة مشاكلها مع زوجة أبيها والتى تعيش معهم ولاجبار والدها بتطليقها حيث انهال عليها يوم الواقعة ضربًا بقطعة خشب بها حديد وخرطوم ولوح خشب آخر، كسر عظمها ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضاف المتهم في التحقيقات أنه أراد إخفاء جريمته فقرر مع زوجته الثانية تغسيلها وتكفينها لدفنها سرًا وعدم افتضاح أمرهما، إلا أن بلاغ من والدة المجني عليها تُدعى «حنان» الذي انفصلت عن زوجها منذ 15 عامًا كشف الواقعة فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وعثر على جثة المجني عليها قبل دفنها، وألقى القبض على المتهم وزوجته وتم عرضهما على النيابة لاستكمال التحقيقات.