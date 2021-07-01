رئيس جامعة جنوب الوادى يتابع انتظام أعمال امتحانات نهاية العام

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واصل الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي الخميس، جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث تفقد بعض لجان كلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية وكلية الحاسبات والمعلومات بقنا وكلية العلاج الطبيعي.

رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رئيس جامعه جنوب الوادي يواصل تفقد الامتحانات

وأكد رئيس الجامعة، توفير الجو الملائم لجميع الطلاب، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد المكاني والتعقيم والتطهير للجان الامتحان أولًا بأول، والتهوية الجيدة لجميع القاعات، مشددًا على تواجد جميع أعضاءهيئة التدريس والملاحظين المكلفين بأعمال الامتحانات في أماكنهم المخصصة باللجان.

رئيس جامعه جنوب الوادي يواصل تفقد الامتحانات

وقد أدى الامتحانات طلاب الفرقة الثالثة والاولى بكلية التربية الرياضية وطلاب الفرقة الاولى والثالثة بكلية التربية النوعية وطلاب الفرقة الاولى بكلية الحاسبات والمعلومات بقنا وطلاب الفرقة الاولى والثالثة والرابعة وطلاب إعدادي بكلية الهندسة. شهد الجولة عمداء ووكلاء كليات التربية الرياضية والتربية النوعية والحاسبات والمعلومات ووكيل كلية العلاج الطبيعي.