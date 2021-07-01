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إصابة مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطه بنجع حمادى

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إصابة مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطه بنجع حمادى إصابة مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطه بنجع حمادى

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أصيب مسجل خطر بنجع حمادي الخميس أثر تبادل اطلاق النيران مع الشرطة أثناء محاولة القبض عليه بمركز نجع حمادي.

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، اخطارا، بإصابة مسجل خطر، في تبادل النيران مع الشرطة أثناء محاولة ضبطه.

كشفت التحريات الأولية، أن مسجلين خطر هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، قاموا باستئجار حديقة داخل قرية نجع سند التابعة للوحدة المحلية لقرية أولاد نجم، وبعد تكثيف التحريات توصلت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختبائهم، وفور وصول القوات، بادر المتهمون بإطلاق النيران عليهم، فبادلتهم القوات النيران، مما أسفر عن إصابة أحدهم، وتم نقله إلى مستشفى نجع حمادي وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق في الواقعة.

اسعاف - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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