أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ملابس مهترئة وأقدام حافية.. متسولون يستعطفون المارة بطرقات الأفلاج

Print
ملابس مهترئة وأقدام حافية.. متسولون يستعطفون المارة بطرقات الأفلاج ملابس مهترئة وأقدام حافية.. متسولون يستعطفون المارة بطرقات الأفلاج
مواطنون يطالبون الجهات المختصة بالتصدي لها والحد من وجودهم

ملابس مهترئة وأقدام حافية.. متسولون يستعطفون المارة بطرقات الأفلاج

كثُر في الآونة الأخير ظهور العديد من المتسولين في طرقات محافظة الأفلاج، الذين بدأوا في نسج كثير من الحيل لاستعطاف مشاعر المارة عند التقاطعات، وذلك بارتداء ملابس مهترية، والسير على أقدام حافية بين المركبات عند توقفها أمام الإشارات المرورية.
وتشكل العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل النسبة الكبيرة من هؤلاء المتسولين الذين يستغلون النساء والأطفال وكبار السن ومدعي الإعاقة بانتشارهم في الطرقات وتقاطعات الإشارات المرورية، في ظل الأجواء الحارة لاستعطاف مشاعر المارة، بهدف جمع الأموال بطرق مشبوهة وغير مشروعة.

وطالب مواطنون بضرورة تصدي الجهات ذات الاختصاص لهذه الظاهرة والحد من وجودهم .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب