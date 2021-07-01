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أعلن علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الوطني الاولمبي ان موقف الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، من المشاركة مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو المرتقبة مازال قائما .

وقال عبدالعزيز في تصريحات اذاعية: «لم نتلقى أي خطاب رسمي يؤكد بأن محمد صلاح لن ينضم للأولمبياد، وهو نفس الامر لمصطفى محمد» .

وتابع: «وارد أن يكون هناك متغيرات في قائمة المنتخب بسبب لاعبي الأهلي، والسفر سيكون 16 أو 15 يوليو، وهناك قرارات مرتبطة باتحاد الكرة مع الأهلي والاتحاد الأفريقي وهو ما يضع شوقي غريب في حيرة، ومع ذلك وضع أكثر من خطة، ومسألة الـ 18 لاعب صعبت الموضوع أكثر».