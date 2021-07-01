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السيطرة على حريق في شقة دون إصابات بقنا

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السيطرة على حريق في شقة دون إصابات بقنا السيطرة على حريق في شقة دون إصابات بقنا

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تمكنت قوات الدفاع المدني والحريق بقنا الخميس من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية دون وقوع إصابات بشرية بقرية رفاعه بمركز فرشوط.

تلقى اللواء محمد ابوالمجد مدير أمن قنا إخطارا من العقيد هانى الأتربى مدير الدفاع المدني والحريق بنشوب حريق في شقة سكنية بفرشوط.

انتقلت قوات الدفاع المدنى لمكان الواقعة وتبين نشوب حريق في شقة بالدور التانى على مساحة ١٥٠ متر ضمن عقار مكون من طابقين ملك حمادة فكرى حمادة ٢٤ سنه عامل اجرى فتم السيطرة على الحريق واسفر عن احتراق بعض أثاث المنزل ولا توجد إصابات بشرية وتبين أن ماس كهربائى وراء الحريق وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

سيارات اطفاء - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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