أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تدشين منصة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي

Print
تدشين منصة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي تدشين منصة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري عن تدشين منصة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للبنك؛ والتي من شأنها أن تدعم وتعزز مستويات الشفافية للسياسات وبيانات البنك المركزي.

وصرحت سالي رفعت، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، بأن مهمة المنصة تتمثل في تعميق وتشجيع إقامة حوار بناء وفعال، مع فتح قنوات اتصال للمستثمرين مع البنك المركزي من أجل الحصول على رؤية أكثر وضوحاً حول الآفاق والتطورات الاقتصادية.

أكدت رفعت أن المنصة تقدم نظرة عامة وشاملة عن إطار عمل الاقتصاد الكلي في ، وسلسلة من الروابط المفيدة تساعد على سهولة تصفح موقع البنك المركزي المصري، إلى جانب التحديث المستمر للفعاليات المستقبلية والأحداث الهامة التي تنظمها ادارة علاقات المستثمرين.

ولتصفح المنصة يُمكن نقر الرابط التالي: https://www.cbe.org.eg/ar/IR/Pages/default.aspx

وللاستفسارات: investor.relations@cbe.org.eg

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021