تدشين منصة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي

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أعلن البنك المركزي المصري عن تدشين منصة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للبنك؛ والتي من شأنها أن تدعم وتعزز مستويات الشفافية للسياسات وبيانات البنك المركزي.

وصرحت سالي رفعت، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، بأن مهمة المنصة تتمثل في تعميق وتشجيع إقامة حوار بناء وفعال، مع فتح قنوات اتصال للمستثمرين مع البنك المركزي من أجل الحصول على رؤية أكثر وضوحاً حول الآفاق والتطورات الاقتصادية.

أكدت رفعت أن المنصة تقدم نظرة عامة وشاملة عن إطار عمل الاقتصاد الكلي في مصر، وسلسلة من الروابط المفيدة تساعد على سهولة تصفح موقع البنك المركزي المصري، إلى جانب التحديث المستمر للفعاليات المستقبلية والأحداث الهامة التي تنظمها ادارة علاقات المستثمرين.

ولتصفح المنصة يُمكن نقر الرابط التالي: https://www.cbe.org.eg/ar/IR/Pages/default.aspx

وللاستفسارات: investor.relations@cbe.org.eg