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تحصين 134 ألف رأس ماشية بحملة الثروة الحيوانية ببني سويف

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تحصين 134 ألف رأس ماشية بحملة الثروة الحيوانية ببني سويف تحصين 134 ألف رأس ماشية بحملة الثروة الحيوانية ببني سويف

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ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن،والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير،الذي يعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد بلغ 134 ألفاً 529رأساً،منها 106 ألف 654رأساً من الأبقار،و 27 ألف و92 من الأغنام و783من الماعز وذلك «منذ انطلاق الحملة مطلع أبريل 2021 وحتى 29 يونية الماضى»فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

المصرى اليوم

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