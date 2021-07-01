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انطلاق الدورة التدريبية للمكفوفين في الوادي الجديد

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انطلاق الدورة التدريبية للمكفوفين في الوادي الجديد انطلاق الدورة التدريبية للمكفوفين في الوادي الجديد

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اطلق مركز حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الحكومى بالوادى الجديد، الدورة التدريبية للمكفوفين في إطار تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة بالخارجة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والمركز القومي للمكفوفين بالقاهرة.

واكدت حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد، انه تم متابعة انطلاق الدورة التدريبية على الحرف اليدوية والبيئية لذوي الاحتياجات الخاصة مثل أعمال الخوص والخزف والصناعات الخشبية والبيئية والتي تهدف إلى تنمية مهارات ذوي الإحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع وتوفير فرص عمل تتيح حياة كريمة لهم.

المصرى اليوم

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