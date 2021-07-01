تقرير أممي يحذر من مصير كارثي لأطفال لبنان

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تدفع الفئات الأضعف الأثمان الباهظة للانهيارات الاقتصادية؛ وبينما يعبث ساسة لبنان باقتصادهم الذي بات يقف على ساقين من طين يعاني الأطفال من وطأة أزمة بلادهم التي يصفها الخبراء بأنها أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم في الآونة الأخيرة، بدءًا من حرمانهم من التعليم والرعاية الصحية وصولًا إلى تعثر حصول ثلثهم على الغذاء وخلودهم للنوم ببطون خاوية، مع تحذيرات من وفقا لمسح نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، اليوم.

يباتون ببطون خاوية

و في ظل شحّ الموارد واستحالة الوصول واقعيا إلى الدعم الاجتماعي أدّت الأزمات المتتالية التي تضافرت في تكوين الأزمة الاقتصادية اللبنانية، بما فيها الانهيار الاقتصادي الكامل، إلى وقوع الأطفال تحت مطرقة الأزمة التي باتت تنهل من كل جوانب حياتهم، وصولًا إلى تعثر حصولهم على الغذاء.

مصير كارثي

في هذا الإطار لخصت ممثلة اليونيسف في لبنان، يوكي موكو، وضع أطفال لبنان بالقول: «في ظل عدم وجود تحسّن في الأفق، تتزايد أعداد الأطفال الذين يخلدون إلى فراشهم ببطون خاوية»

وتابعت موكو، متناولة الوضع الصحي والتعليمي لأطفال لبنان؛ إثر الأزمة قائلة: «في ظل تحليق الأسعر عاليًا تتأثر صحة الأطفال ومستوى تعليمهم ويطاح بمستقبلهم إلى أسفل»

وتناولت ممثلة اليونيسيف في لبنان تصاعد نسبة البطالة في ظل الارتفاع المطرد للأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، وأثر ذلك على وضع الأسر ومن ثم الأطفال، قائلة: «يتصاعد عدد الأسر التي تضطر إلى اتخاذ تدابير التأقلم السلبية، كإلغاء بعض وجبات الطعام توفيرا لثمنها أو إرسال أطفالهم للعمل، أو اللجوء إلى تزويج بناتهم القاصرات، أو بيع ممتلكاتهم؛ مما يدفع بالأطفال إلى مصير كارثي

ثلث أطفال لبنان يخلدون للنوم ببطون خاوية

وفق مسح أجرته «اليونيسف»، فإن أكثر من 30 في المئة من الأطفال في لبنان، خلدوا إلى فر اشهم ببطون خاوية، في الشهر الماضي، ببطون خاوية، لعدم حصولهم على العدد الكافي من وجبات الطعام«

70 % من الأسر ليس لديهم القدرة على تأمين الغذاء

وأضافت ممثلة اليونيسيف أن 77 في المئة من الأسر اللبنانية ليس لديها ما يكفي من غذاء أو مال لشراء الغذاء، غير أن هذه النسبة قابلة للارتفاع بين صفوف الأسر السورية اللاجئة في لبنان إلى 99 في المئة.

ولفتت إلى أن 60 في المئة من الأسر تضطر لشراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو من خلال الاقتراض والاستدانة. فضلًا عن أن 30 في المئة من الأطفال، لا ينالون الرعاية الصحية الأولية التي يحتاجون إليها، حيث أعربت 76 في المئة من الأسر عن تأثرها الكبير بالزيادة الهائلة في أسعار الأدوية.

إلى ذلك يؤكد تقرير «ايونيسيف» أن عشرة بالمئة من أطفال لبنان مستغلون في العمل، علما أن 40 في المئة من الأطفال ينتمون إلى أسر لا يعمل فيها أحد، و77 في المئة من تلك الأسر لا تتلقى مساعدة اجتماعية من أي جهة.

15 % من الأطفال توقفوا عن التعليم قسرًا

وحول الوضع التعليمي أفاد تقرير يزنيسيف أن 15 في المئة من الأسر في لبنان توثقفت عن تعليم أطفالها، في حين أشار 80 في المئة من مقدمي الرعاية إلى مواجهة الأطفال صعوبات في التركيز على دراستهم في المنزل، إما بسبب الجوع أو نتيجة الاضطراب النفسي.

ولا يعد الركود الاقتصادي الذي يسيطر على لبنان ليس سوى أزمة واحدة من جملة الأزمات التي تعصف في البلاد، التي تترنح تحت تأثير جائحة كوفيد-19 ونتائج التفجيرين الهائلين اللذين عصفا في مرفأ بيروت في أغسطس 2020، مما يؤجج الوضع السياسي المستمر في التراجع ويزيد الطين بلة.

وكانت منظمة مدنية لبنانية استغاثت من الوضع الكرثي لأطفال لبنان في يوليو الماضي، دون أن تلقى هذه الاستغاثات صداها وحذرت المنظمة من أن أطفالا في لبنان، الذي يشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، سيموتون جوعا قبل نهاية العام .

وأضاف تقرير منظمة «أنقذوا الأطفال» _مدنية غير رؤبحية_ إنه «في بيروت الكبرى 910 آلاف شخص، بينهم 564 ألف طفل لا يملكون المال الكافي لشراء احتياجاتهم الرئيسية»، لافتة إلى أن «الاقتصاد اللبناني المنهار دفع أكثر من نصف مليون طفل في بيروت إلى الكفاح من أجل الحياة أو إلى الجوع، حيث أن عائلاتهم غير قادرة على تأمين حاجاتهم الأساسية من طعام وكهرباء ووقود ومستلزمات صحية ومياه”.