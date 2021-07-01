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جدل حول إصطحاب الأطفال والرضع مع الرياضيين الى طوكيو خلال الاوليمبياد

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جدل حول إصطحاب الأطفال والرضع مع الرياضيين الى طوكيو خلال الاوليمبياد جدل حول إصطحاب الأطفال والرضع مع الرياضيين الى طوكيو خلال الاوليمبياد

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تغادر أليكس مورغان لاعبة الأمريكي لكرة القدم للسيدات إلى أولمبياد طوكيو في غضون أسبوع واحد، لكنها قالت إنها غير متأكدة من السماح لها باصطحاب ابنتها التي ولدت قبل عام واحد.

واشتكى بعض الرياضيين من إجبارهم على الاختيار بين الألعاب وأبنائهم الصغار، لكن المنظمين أبلغوا وكالة "رويترز" يوم الأربعاء: "عند الضرورة، سيكون بوسع الرضع الذهاب مع الرياضيين إلى اليابان.

ومنع المنظمون عائلات الرياضيين من حضور الألعاب بسبب بروتوكولات السلامة الخاصة بكوفيد-19، ولن يكون أيضا من الممكن حضور المشجعين الأجانب، وستكون هناك بعض القيود على حضور المقيمين في اليابان

تغادر أليكس مورغان لاعبة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات إلى أولمبياد طوكيو في غضون أسبوع واحد، لكنها قالت إنها غير متأكدة من السماح لها باصطحاب ابنتها التي ولدت قبل عام واحد.

واشتكى بعض الرياضيين من إجبارهم على الاختيار بين الألعاب وأبنائهم الصغار، لكن المنظمين أبلغوا وكالة "رويترز" : عند الضرورة، سيكون بوسع الرضع الذهاب مع الرياضيين إلى اليابان.

ومنع المنظمون عائلات الرياضيين من حضور الألعاب بسبب بروتوكولات السلامة الخاصة بكوفيد-19، ولن يكون أيضا من الممكن حضور المشجعين الأجانب، وستكون هناك بعض القيود على حضور المقيمين في اليابان.

وكتبت مورغان على تويتر: "لا أزال غير متأكدة ماذا تعني (عند الضرورة)‭‬. هل يتم تحديد ذلك بواسطة الأم أم اللجنة الأولمبية الدولية؟".

وأضافت: "نحن الأمهات الأولمبيات نقول إن هذه ضرورة. لم يتم التواصل معي بخصوص إمكانية إحضار ابنتي معي إلى اليابان، ونحن سنسافر في خلال سبعة أيام".

ومن المقرر أن تنطلق الدورة في 23 يوليو الجاري وتستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل.

المصرى اليوم

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