كلاكيت 100 مرة..سائق يتحرش بفتاة ويمسك بجز ء حساس من جسدها

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توجهت فتاة الى قسم شرطة مصر القديمة لتحرير محضر تتهم فيه سائق بالتحرش بها وسبها بالفاظ اباحية

،تقدمت الفتاة لجهات التحقيق ب"فيديو"يرصد تحرش السائق بها بعد تحصلت على الفيدييو من كاميرات المراقبة، والذى تظهر فيه سيارة ماركة "سوزوكي" يقوم قائدها بتتبع فتاة من أجل التحرش بها ومضايقتها، وتعرض الفتيات للتحرش اللفظي والجنسي، على يد السائق بمنطقة الملك الصالح بمصر القديمة.

أكدت الفتاة فى التحقيقات انها اخرجت هاتفها لالتقاط صورة بارقام ونمر السيارة فنزل السائق وامسك بجزء حساس من جسد الفتاة كما احدث بها بعض الاصابات