ضبط بدال تمويني استولى على السلع لبيعها بالسوق السوداء في القليوبية

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ألقت مباحث التموين في القليوبية القبض على بدال تموينى قام بحجب السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية بقصد بيعها في السوق السوداء حيث تم ضبط بحوزتة طن سكر و240 عبوة زيت طعام «تمويني» وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد قيام حملة تموينية استهدفت بدال تمويني توصلت التحريات إلى قيامه بحجب السلع التموينية المخصصة ربطًا على البطاقات التموينية حيث تم ضبط 1 طن سكر و240 عبوة زيت طعام تموينى قام المتهم بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتولت النيابة التحقيق.