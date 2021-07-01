السكة الحديد تلغي وتعدل مواعيد 12 رحلة قطار بالوجه البحري

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكة الحديد تعديل وإلغاء مواعيد ١٢ رحلة بالوجه البحري اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 12/7/2021، لإنهاء مشروعات التطوير الخاصة بتحديث أنظمة الإشارات وفك الارتباط وتجديد السكة، على أن تعود هذه القطارات الى مساراتها السابقة بعد ذلك.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، القطارات التي جرى بها التعديل وهي كالاتي:

أولا: القطارات التي يتم إيقاف تشغيلها لضعف المشغولية:

1916/ 1917 المنصورة /القاهرة والعكس

1132/1133 الإسكندرية/ القاهرة والعكس

1142 / 1143بورسعيد/القاهرة والعكس

401 / 402 شبين القناطر / 23 يوليو والعكس

1032 / 1033 ، 1026 / 1027 أسوان/ السد العالى والعكس

ثانيا: القطارات التي يتم تبكيرميعادها

قطار٩٢١ يقوم الساعة 16.10 بدلا من الساعة 18,00

قطار٢١ يقوم الساعه 15.10 بدلا من الساعه 15.30

قطار934 يقوم الساعه ۲۱٫۱۰ بدلا من الساعه ۲۲٫۰۰

قطار٩٦٢ يقوم الساعه 18.35 بدلا من الساعه 19.30

ثالثا : القطارات التي يتم تأخير ميعادها

قطار٩٢٣ يقوم الساعه ۱۸۰۰۰ بدلا من الساعة 16.00

قطار915 يقوم الساعه 15,35 بدلا من الساعه 15,٢٠

قطار٩٥٧ يقوم الساعه 15.45 بدلا من الساعه 15.40

قطار1915 يقوم الساعه ۱۷,۰۰ بدلا من الساعه 15.10

قطار٢٧ يقوم الساعه ١٦,٢٠ بدلا من الساعة 16.10

قطار518 يقوم الساعه ۲۱٫۲۰ بدلا من الساعة 15, ٢١

قطار٩٢٠ يقوم الساعه 22,00 بدلا من الساعه ٢٠. 45

قطار١٢٨ يقوم الساعه ٢٢,٣٥ بدلا من الساعه 19,10

قطار٢٦٤ يقوم الساعه ٢٠,١٥ بدلا من الساعه 19,50

قطار ٢٦٢ يقوم الساعه ٢٢,٠٥ بدلا من الساعه ۲۲,۰۰

رابعا : قطارات يتم تغيير مسارها

قطار ٢٨ يتم مسيره من اسكندرية/ طنطا/ منوف /القاهرة بدلا من اسكندرية / طنطا/ / القاهرة (الطوالى)

قطار340 يتم مسيرة من المنصوره / الزقازيق /شبين القناطر/ القاهرة بدلا من المنصوره / الزقازيق /بنها/ القاهرة (الطوالى)

واعتباراً من يوم 17/7/2021 يتم تبكير ميعاد قطار 936 يقوم الساعه 5,40بدلا من الساعه 6,00

وفيما يلى الجداول بالمواعيد ومحطات التوقف بعد التعديل: