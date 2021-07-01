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الصابون السائل يغرق الطريق الزراعى ببنها بعد انقلاب سيارة نقل

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الصابون السائل يغرق الطريق الزراعى ببنها بعد انقلاب سيارة نقل الصابون السائل يغرق الطريق الزراعى ببنها بعد انقلاب سيارة نقل

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شهد طريق “بنها- القاهرة” الزراعي إنقلاب سيارة نقل محملة بـ صابون سائل أمام قرية سندنهور دائرة مركزشرطة بنها وانتقلت ألأجهزة الامنية وتم رفع السيارة إلى جانب الطريق، والتعامل مع الصابون على الطريق لعودة الحركة المرورية لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء فخرالعربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الزراعي اتجاه القاهرة، أمام قرية سندنهور بدائرة مركز بنها

إنتقل العميد هشام دياب وكيل ألإدارة العامة لمرور القليوبية، وقوات الحماية المدنية،و تبين انقلاب سيارة ربع نقل تحمل أرقام «ع وط 4167» محملة بـ صابون سائل، أثر اصطدامها باتوبيس يحمل أرقام «ع م و8251» حيث تسبب في سكب المواد على الطريق في وقف الحركة المرورية، دون خسائر بالأرواح

تمكنت القوات من التعامل مع المواد المسكوبة لسير السيارات، وتم رفع آثار الحادث، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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