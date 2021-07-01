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شركة إماراتية تقدم عروضاً للنادي الأهلي لاحتراف ديانج في الدوري الإنجليزي و الألماني

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شركة إماراتية تقدم عروضاً للنادي الأهلي لاحتراف ديانج في الدوري الإنجليزي و الألماني شركة إماراتية تقدم عروضاً للنادي الأهلي لاحتراف ديانج في الدوري الإنجليزي و الألماني

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قال محمد عبدالرحمن وكيل اللاعبين الإماراتي في تصريحات صباح اليوم الخميس عبر قناة أون تايمم سبورتس أن الشركة قدمت عروضاً رسمية للنادي الأهلي للحصول على خدمات المالي ديانج لاعب وسط الأهلي المميز .
وأوضح محمد عبدالرحمن: «العروض المالية وصلت إلى 6 مليون دولار، اللاعب يقدم مستويات رائعة مع الأهلي وتنتظره عروض كبيرة في الدوريات الأوروبية، كما أن العديد من الأندية الخليجية تراقبه».

وأضاف عبدالرحمن :«الفرق التي تتابع اللاعب من الستة الكبار في الدوري الألماني، ومن الثمانية الكبار في الدوري الإنجليزي» دون أن يفصح عن أسماء الأندية .

وقال :" أنا أرى أن قيمة ديانج أكبر من قيمة الـ6 مليون دولار ويستحق أفضل من ذلك والأهلي يستطيع الاستفادة من ثمنه خاصة أن الأندية حالياً ترغب فى الاستثمار الرياضي والأهلي مثال كبير للاستثمار الرياضي في أفريقيا ".

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