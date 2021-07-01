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منة جلال تعلن إنجاب طفلها الأول.. وتقدّم الشكر إلى طبيب أنقذ ابنها

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منة جلال تعلن إنجاب طفلها الأول.. وتقدّم الشكر إلى طبيب أنقذ ابنها منة جلال تعلن إنجاب طفلها الأول.. وتقدّم الشكر إلى طبيب أنقذ ابنها

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أعلنت الفنانة منة جلال إنجابها طفلها الأول، مُعبرة عن سعادتها، فيما قدّمت الشكر إلى طبيبها.

وشاركت «جلال» بلقطات مُصورة بعد ولادتها، معلقة عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «احساس مايتوصفش وربنا يرزق كل الناس الذرية الصالحة».

وتابعت: «شكرا لدكتوري اللي أنقذني وأنقذ ابني»، فيما أخفت الفنانة ملامح طفلها بإضافة وسم القلب، لافتة إلى أنها أطلقت على طفلها اسم «سليم».

وكانت الفنانة سبتمبر الماضي، كشفت عن خضوعها إلى جراحة لاستئصال ورم، طالبة من متابعيها الدعاء لها بالشفاء.

وبعد الانتهاء من الجراحة، أوضحت أن حالتها الصحية مُستقرة وكتبت عبر حسابها الرسمي بـ«فيسبوك»: «شكرا جدا لكل اللي سأل عليه.. أول مرة في حياتي أعمل عملية وأقعد أكتر من ٣ ساعات لاستئصال ورم الحمد الله».

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