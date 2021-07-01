أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

«كوفيد كارت».. دليلك من جوجل لمواعيد وأماكن اللقاحات ومصدرها

Print
«كوفيد كارت».. دليلك من جوجل لمواعيد وأماكن اللقاحات ومصدرها «كوفيد كارت».. دليلك من جوجل لمواعيد وأماكن اللقاحات ومصدرها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة جوجل عن تدشينها لخدمة جديدة لتسهيل إجراءات التلقيح ضد فيروس كورونا ستطبقها كبداية بالولايات المتحدة.

وكشفت جوجل عن هذه الخدمة باسم «كوفيد كارد»، أو بطاقة كوفيد الإلكترونية، والتي من خلالها يثبت الملقح تلقيه للقاح الوقاية من كورونا.

وتضم البطاقة معلومات عن أماكن التلقيح، ومصدر اللقاح، بالإضافة لقدرتها على تخزين معلومات عن نتائج فحوصات كورونا حسب طلب المستخدم.

وحسب موقع «ذا فيرج»، تستعرض البطاقة الإلكترونية، موعد تلقي المستخدم للقاح بالتحديد، وأي نوع من اللقاحات تلقى، وستكون ذات درجة خصوصية عالية.

وستفصل جوجل أي بيانات مدونة على البطاقة عن أي تطبيق آخر تابع لجوجل تحت تصرف المستخدم، ويشمل ذلك بريده الإلكتروني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض