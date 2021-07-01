«كوفيد كارت».. دليلك من جوجل لمواعيد وأماكن اللقاحات ومصدرها

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أعلنت شركة جوجل عن تدشينها لخدمة جديدة لتسهيل إجراءات التلقيح ضد فيروس كورونا ستطبقها كبداية بالولايات المتحدة.

وكشفت جوجل عن هذه الخدمة باسم «كوفيد كارد»، أو بطاقة كوفيد الإلكترونية، والتي من خلالها يثبت الملقح تلقيه للقاح الوقاية من كورونا.

وتضم البطاقة معلومات عن أماكن التلقيح، ومصدر اللقاح، بالإضافة لقدرتها على تخزين معلومات عن نتائج فحوصات كورونا حسب طلب المستخدم.

وحسب موقع «ذا فيرج»، تستعرض البطاقة الإلكترونية، موعد تلقي المستخدم للقاح بالتحديد، وأي نوع من اللقاحات تلقى، وستكون ذات درجة خصوصية عالية.

وستفصل جوجل أي بيانات مدونة على البطاقة عن أي تطبيق آخر تابع لجوجل تحت تصرف المستخدم، ويشمل ذلك بريده الإلكتروني.