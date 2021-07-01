مواجهات صعبة للمنتخبات العربية فى التصفيات المؤهلة لمونديال قطر

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أسفر قرعة الدور الثالث والأخير من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والمقرر إقامته في قطر.

و التى أجريت صباح اليوم في مدينة كوالامبور الماليزية ،

عن مواجهات قوية للمنتخبات العربية حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات ، لبنان، سوريا، العراق والإمارات، مع منتخبي كوريا الجنوبية وإيران.

في حين ضمت المجموعة الثانية، كلا من: فيتنام، عمان، الصين، السعودية، أستراليا واليابان.

و يتأهل إلى النهائيات ، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك أيام الثاني والسابع من سبتمبر 2021، والسابع و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 وأول فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.