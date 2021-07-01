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«المحامين العرب»: «الأسد» أكد أهمية الدور الفكري للاتحاد في تعزيز القومية العربية

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«المحامين العرب»: «الأسد» أكد أهمية الدور الفكري للاتحاد في تعزيز القومية العربية «المحامين العرب»: «الأسد» أكد أهمية الدور الفكري للاتحاد في تعزيز القومية العربية

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أعلن اتحاد المحامين العرب عن استقبال الرئيس السوري بشار الأسد، للأمين العام للاتحاد، المكاوي بن عيسى، على رأس وفد يضم عددا من المشاركين اجتماع المكتب الدائم للاتحاد الذي عقد بدمشق.

وأوضح بيان صحفي للاتحاد أن اللقاء شهد اللقاء نقاش حول عدد من المواضيع والقضايا التي تهم الشعوب العربية، والدور الأساسي الذي يجب أن تضطلع به المنظمات، والنقابات الشعبية في هذا المجال، للمساهمة في وضع الرؤى، والعناوين الأساسية حيال هذه القضايا، وخلق الحوارات حولها مع مختلف شرائح المجتمعات العربية.

وأضاف البيان: «أكد الرئيس الأسد أهمية الدور الفكري الذي يجب أن يقوم به اتحاد المحامين العرب لتعزيز فكرة القومية العربية عبر فتح الحوارات، لمواجهة التيارات التي تروج لفقدان الانتماء والهوية، معتبرا أنه دون الهوية والانتماء تصبح فكرة القومية عبارة عن أيديولوجيا فارغة من أي مضامين، لافتا إلى أهمية اللغة العربية كعامل أساسي يوحّد الشعوب العربية ومنطلق لتعزيز الفكر القومي».

وتابع: «بدورهم بين أعضاء الوفد أن اتحاد المحامين العرب كان حريصا على عقد اجتماعه في سوريا كونها الدولة التي انبثقت منها فكرة تأسيس الاتحاد، ولأنها تقف في الصف الأول في الدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومواجهة المخططات التي تستهدف المنطقة».

وأشاد أعضاء الوفد بصمود الشعب السوري خلال السنوات العشر الماضية في مواجهة الحصار والإرهاب العسكري والاقتصادي وإصراره على مواصلة الإنتاج وإعادة بناء كل ما دمره الإرهاب.

المصرى اليوم

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